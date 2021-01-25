بمناسبة عيد الشرطة ..الرقابة الإدارية : الداخلية قدمت عملا بطوليا لن ينساه التاريخ





جاءت نص التهنئة:





كل عام ومصر بخير وأمان وسلام تحيا مصر









في الخامس والعشرين من شهر يناير عام 1952 بمحافظة الإسماعيلية، رفض رجال الشرطة المصرية البواسل الاستسلام أو تسليم أسلحتهم واخلاء مبني المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي واستمروا في مقاومة الاحتلال حتى استشهد منهم عدد كبير الى جانب أفراد المقاومة الشعبية من مواطني محافظة الإسماعيلية.





وتم إقرار ذكرى هذا اليوم تقديرًا لتضحيات الشرطة المصرية في حفظ الأمن وعرفانًا لدورها فى استقرار الوطن.