ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة ..الرقابة الإدارية : الداخلية قدمت عملا بطوليا لن ينساه التاريخ

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:37 ص
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
Advertisements
قسم الحوادث
هنأت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم، وزير الداخلية وقيادات الشرطة المصرية بعيد احتفالها المجيد بثورة 25 يناير تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي صمد فيها أبطال الشرطة أمام المحتل الإنجليزي ودافعوا عن مبنى المحافظة.

جاءت نص التهنئة: 

كل عام ومصر بخير وأمان وسلام تحيا مصر


في الخامس والعشرين من شهر يناير عام 1952 بمحافظة الإسماعيلية، رفض رجال الشرطة المصرية البواسل الاستسلام أو تسليم أسلحتهم واخلاء مبني المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي واستمروا في مقاومة الاحتلال حتى استشهد منهم عدد كبير الى جانب أفراد المقاومة الشعبية من مواطني محافظة الإسماعيلية.

وتم إقرار ذكرى هذا اليوم تقديرًا لتضحيات الشرطة المصرية في حفظ الأمن وعرفانًا لدورها فى استقرار الوطن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصور الأولى لتفقد الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة ..شاهد

عيشتوا وعاشت مصر قوية.. القوات المسلحة تهدي جهاز الشرطة فيديو بمناسبة عيدها الـ 69

الهيئة الوطنية للانتخابات تهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

الوطنية للانتخابات تهنئ رئيسي مجلسي النواب والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بعيد الشرطة

ترشيحاتنا

عبلة الكحلاوي .. سر عشق الملايين لها وسبب الحزن الشديد على وفاتها

ثلوج بـ تبوك ورياح في المدينة.. تحذيرات أرصاد السعودية من الطقس

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-1-2021

بمناسبة عيد الشرطة ..الرقابة الإدارية : الداخلية قدمت عملا بطوليا لن ينساه التاريخ

حدث ليلًا.. بشرى سارة بخصوص أعداد كورونا.. مذيع كويتي يعتنق المسيحية.. سبب وفاة عبلة الكحلاوي.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ

لا دليل على انحسار الوباء.. تحذير خطير من مدير مستشفى الحريري في لبنان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور