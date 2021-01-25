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أخبار العالم

أمريكا.. مسئولون يدرسون تهديدات موجهة لأعضاء الكونجرس

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن مسئولي إنفاذ القانون الفدراليين في الولايات المتحدة، يقومون بدراسة وفحص عدد من التهديدات الموجهة لأعضاء الكونجرس.

وأشارت الوكالة نقلا عن مسئول أمريكي، إلى أن هذه الإجراءات تأتي مع اقتراب المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأنه يتم التحقيق في الأحاديث "المشؤومة" حول قتل المشرعين، أو مهاجمتهم خارج الكابيتول الأمريكي.

ودفعت التهديدات والمخاوف من عودة المحتجين المسلحين لاقتحام مبنى الكابيتول من جديد، شرطة الكابيتول الأمريكية وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية، إلى الإصرار على بقاء الآلاف من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، بينما يمضي مجلس الشيوخ قدما في خطط محاكمة ترامب.

وتختلف التهديدات التي يتتبعها وكلاء إنفاذ القانون من حيث الدقة والمصداقية، حيث نشرت رسائل التهديد بشكل رئيسي على الإنترنت، وفي مجموعات الدردشة، وتضمنت مؤامرات لمهاجمة أعضاء الكونجرس عند تنقلهم من وإلى مجمع الكابيتول أثناء محاكمة ترامب، بحسب المسئول.

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