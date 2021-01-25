مش ترقيات وحوافز بس.. التعليم: سعينا لتشديد عقوبات التعدي على المعلمين لحفظ كرامتهم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تحقيق العديد من الانجازات فيما يخص ملف التمكين المهني والوظيفي للمعلمين خلال السنوات الخمس الاخيرة.









حيث قال وزير التربية والتعليم في تقرير رسمي له ، أنه تم اعداد وتنفيذ برنامج رقمي لترقية المعلمين من خلال منصة إلكترونية تم تنفيذها من خلال الاكاديمية المهنية للمعلمين.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه خلال السنوات الخمس الاخيرة ، تم ترقية 381000 معلم ومنحهم ترخيص مزاولة المهنة.





كما أشار وزير التربية والتعليم، أنه تم تغيير المسمى الوظيفي وتطبيق برامج التسوية الوظيفية على 6462 معلما.





وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم عمل تنمية مهنية وتمكين مهني وتدريب على رأس العمل لعدد 330000 معلم، وتم ترقية 40000 من مديري و وكلاء المدارس والموجهين.





وأعلن وزير التربية والتعليم أنه خلال الخمس سنوات الاخيرة ايضا ، اتخذت الوزارة اجراء مهم للحفاظ على كرامة المعلم المصري، وذلك بتقديم مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 241 مكرر إلى مواد القانون رقم 58 لسنة 1038 بإصدار قانون العقوبات، وذلك لتشديد العقوبات على كل من تعدى بالايذاء البدني على أحد أعضاء هيئة التدريس أثناء عمله أو بسببه.





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وعلى مستوى تحسين أوضاع المعلمين المالية ، حققت وزارة التربية والتعليم العديد من الانجازات : حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم اقرار مجلس النواب لحزمة المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم .





ويستفيد من هذه المزايا عدد 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم قبل الجامعي بتكلفة تبلغ 6.6 مليار جنيه ، وتم انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم .





وتم زيادة بدل المعلم بنسبة 50% ، وزيادة حافز الاداء الشهري بقيمة 50% ، وزيادة مكافآة الامتحانات بنسبة 25% ، وحافزادارة مدرسية شهري بواقع من 150 حتى 250 جنيها للمدير والوكيل.





وبلغ متوسط الزيادات الشهرية للمعلم من 325 حتى 457 جنيها بخلاف حافز الادارة المركزية.



