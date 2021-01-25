كورال غنائي لأبناء الشهداء في احتفالية عيد الشرطة الـ 69





وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور تكريما لروح الشهداء خلال احتفالية عيد الشرطة الـ69.





وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ٦٩ لأعياد الشرطة التي تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الإنجليزي للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام 1952.





ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن في مواجهة عنف جماعة الاخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم .

ادى كورال غنائي من الأطفال وبمشاركة ذوي القدرات الخاصة هدية في حب مصر في ذكرى احتفالات عيد الشرطة الـ69، ومن خلفهم يعرض صور من شهداء الشرطة، وبدأت احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بايات من القران الكريم بتلاوة الشيخ هاني الحسيني، وذلك في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.