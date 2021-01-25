مسابقات فنية وندوات ثقافية ورحلات لأماكن أثرية بتربية نوعية عين شمس

قال الطالب وحيد هشام رئيس إتحاد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن الانشطة الطلابية تسير بشكل إيجابي من خلال صفحات الإتحاد عبر مواقع التواصل الإجتماعي.





لفت الى تقديم لجنة الجوالة العديد من الورش الفنية عبر القناة الخاصة بها علي اليوتيوب بالإضافة الى العديد من المسابقات التي تساعد الطلاب في إستغلال الوقت بشكل صحيح.





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كما أوضح "هشام " خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن الجوالة قدمت مسابقة " أفضل قطعة فنية " التي تتميز بعرض الأعمال الفنية التي أعدها الطلاب وعرضها من خلال الأنترنت ، مشيرًا الي تقديم جوائز قيمة للطلاب الفائزين.





وأشار رئيس إتحاد الطلاب الى أنه قد تم تقديم عدة ندوات للطلاب والتي تعد اخرهم تقديم ندوة بعنوان " المشروعات الصغيرة " ، مؤكدًا علي تشجيع للطلاب التي تقدم مشروعات صغيرة ومساعدة الطلاب البادئين عبر هذه الندوة.





وأستطرد ، ان أيضًا يتم تقديم رحالات للطلاب من خلال الأنترنت بعنوان " فسحني "وذلك من خلال زيارة الاماكن الأثرية والمتاحف وغيرها وتصويرها للطلاب.