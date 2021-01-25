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حوادث

لغد.. تأجيل محاكمة المتهمة بطعن نائب مأمور سجن الجيزة ورئيس المباحث

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:22 م
صدى البلد
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أحمد مهدي


قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة الغد لحضور المتهمة وتلاوة أمر الإحالة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

وتعود أحداث الواقعة ليوم 20 فبراير 2018 في أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهما، حيث حضرت المتهمة لمقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور.

وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاحا أبيض من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله وما إن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكينا أخرى، واعتدت به عليه وأصابته في يده اليسرى.
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