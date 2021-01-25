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أخبار العالم

شيهانة العزاز.. السيدة الوحيدة التى حضرت اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودية

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:21 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
جذبت سيدة الأعمال السعودية، شيهانة العزاز، الأنظار خلال حضورها أمس اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 

والعزاز هي أمينة عام مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وهي أول محامية سعودية تحقق نجاحًا في "اختبارات البار"، وتُجاز من قِبل مجلس إدارة ولاية نيويورك الأمريكية في القانون.

واختارتها مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال، وتم تلقيبها بـ"صانعة الصفقات" في 2016 من قبل مجلة "فاينانس مونثلي" البريطانية، كما حصلت على جائزة الشخصية النسائية القانونية من مجلة "إنترناشيونال فاينانشيال لو ريفيو IFLR" عام 2019.

وحصلت "العزاز" على شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة درهام في بريطانيا، وتدربت في عدد من الجامعات والمعاهد الدولية، أبرزها المعهد الدولي للتطوير الإداري في كلية الأعمال في لوزان، سويسرا، وجامعة نوتردام، وجامعة بوردو في الولايات المتحدة، وجامعة بوكوني في إيطاليا، وكذلك معهد إنسياد للدراسات العليا في إدارة الأعمال في فونتينبلو، فرنسا، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.

وتقود شيهانة حاليًا المعاملات التجارية في الإدارة القانونية لدى صندوق الاستثمارات السعودي. وشاركت في الكثير من المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى تحفيز ودعم الشباب، منها المؤتمر السنوي للشؤون الدولية بجامعة كولورادو الأمريكية، كما ألقت الكلمة الرئيسة في المؤتمر الألماني الشرق أوسطي الأول للمهنيين الشباب في برلين.
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