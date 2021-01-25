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محافظات

تفريغ 4419 طن رخام وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:32 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة Aru..sوالتى ترفع علم توجو  ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 6.6 متر وذلك لتفريغ 4419 طن رخام بالميناء .


وأن إجمالي حركة السفن اليوم 24  سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 6 سفن ومتواجد علي الأرصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول  2 سفينة حاويات. 

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات و سفينة  بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينة  حاويات وسفينة  بضائع عامة ومن المنتظر دخول  سفينة حاويات و2سفينة بضائع عامة 
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