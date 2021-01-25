وزير الداخلية: مسيرة الوطن تمضي بقيادة الرئيس السيسي لإنجاز مقومات الدولة

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن معركة الإسماعيلية الخالدة التي تأتي ذكراها اليوم، سطرت ببطولاتها صفحة مضيئة من العطاء والنضال الوطني لرجال الشرطة الأوفياء يساندهم أبناء شعب مصر العظيم.





وأضاف "توفيق" خلال احتفالية عيد الشرطة الـ69، أن اليوم ورغم تباين التحديات وثباتها تبقى مبادئ الشرطة على ثباتها، موضحًا أنهم يواصلون عطاءهم لترسيخ الأمن والاستقرار لمصر في إطار عقيدة أمنية.





وتابع أن مسيرة الوطن تمضي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز مقومات الدولة العصرية والتطوير في كافة المجالات، لافتًا إلى أن السياسة الأمنية المعاصرة فى إطار من التعامل الواعي مع الواقع ومتغيراته إعلاء للمصالح العليا للوطن.





وأكد أن وزارة الداخلية تحرص على ترجمة إيمانها الكامل بأن المفهوم الشامل للأمن القومي أصبح ضمانة رئيسية لدعم مقومات الاستقرار في إطار السياسة العامة للدولة وتكامل جهود جميع مؤسّساتها.