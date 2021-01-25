الرئيس السيسي: معركة الإسماعيلية ملحمة كفاح ونضال ودفاع عن تراب الوطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن معركة الإسماعيلية ملحمة كفاح ونضال ودفاع عن تراب الوطن.





وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جميع المصريين يحتفلون اليوم بعيد الشرطة الذى يمثل ذكرى غالية، فقد تجسد فى هذا اليوم تضحيات رجال الشرطة فى الدفاع عن تراب الوطن.









وأضاف الرئيس السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69، أن معركة الإسماعيلية ستظل على مدار التاريخ نحتفل بها.. ونتذكر فى هذا اليوم شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع اسم مصر".





وأشار إلى أن المصريين يد واحدة أمام العدو الغاشم، و كل عام سيظل هذا الكبرياء الوطني هو الدافع.





وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام ١٩٥٢ .





ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذة المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .

وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية وخاصتا عقب سقوط حكم الجماعة الارهابية.



