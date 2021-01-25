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بالسلام الوطني.. اختتام احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69 ..فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:59 م
السلام الوطني
السلام الوطني
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فرح علاء الخولي
انتهت فعاليات احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، بعزف السلام الوطني، والتقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة، أثناء احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69 .

وأقيمت الاحتفالية بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة.


وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور تكريما لروح الشهداء خلال إحتفالية عيد الشرطة الـ69.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ٦٩ لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام ١٩٥٢ .


ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذة المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم .
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