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تعليم

البحث العلمي تطلق عدة أنشطة جديدة للباحثين.. اعرف كيفية المشاركة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:07 م
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عدد من الأنشطة الجديدة لها موضحة لجميع الباحثين كيفية المشاركة والتقديم، وشروط الالتحاق.

فاوضحت أكاديمية البحث العلمى إطار تعاونها مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، تعلن الأكاديمية عن تعيين وظيفة عالم أشعة تحت الحمراء (P2,step1) بالمركز المذكور بالأردن(لمدة ثلاث  سنوات) بداية من شهر إبريل2021

وذلك تحت إشراف المدير الفنى وبالتعاون مع الموظفين العلميين والتقنيين  يقوم المرشح بالتالى: 

تقديم الدعم عالى الجودة من خلال إرشاد المستخدمين فى مرحلة الإعداد وتأمين الظروف التجريبية المثلى أثناء التجربة وتقديم المساعدة التحليلية والمناقشة العلمية اثناء مرحلة التحليل عند الطلب..

ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a1-ir-beamline-scientist-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%b1%d9%83/?lang=ar

كما أعلنت فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  مع ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، تعلن المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN عن مسابقة خط الشعاع الخاص بالمدارس الثانوية  Beamline for Schools.

واشارت إلى أن هذه المسابقة فيزيائية موجه لطلاب المدارس الثانوية فريق ما يصل إلى إنشاء وتنفيذ تجربتهم العلمية في مختبر فيزياء الجسيمات الرائدة، بسبب صيانة وتحديث مسرعات CERNتجرى حاليًا التجارب الفائزة فى خط الشعاع فى هامبورغ المانيا DESY، وستقوم لجان المراجعة العلمية التابعة لCERNبتقييم مقترحات التجارب العلمية... لمزيد من المعلومات زيارة هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/sesame/?lang=ar

وتعلن اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة بعنوان” الرياضيات فى كل مكان” و ذلك بمناسبة اليوم العالمى للرياضيات الذى أقرته منظمة اليونسكو بعد عقد مؤتمرها في باريس يوم 26 نوفمبر 2019 و تم اعتبار يوم 14 مارس من كل عام “يومًا عالميًا للرياضيات”، وذلك بناء على مقترح قدمه الاتحاد الدولي للرياضيات.

واكدت انه يهدف هذا اليوم للتعريف بدور الرياضيات الكبير والمتنامي في الحياة، والاحتفاء بهذا النشاط الإنساني الذي يمارسه البشر منذ عشرات الآلاف من السنين. وستحتفي الشعوب في كل أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال أنشطة إبداعية، ومحاضرات تعريفية، وأحداث احتفالية   وقد أختير هذا العام عنوان “الرياضيات في كل مكان” .

وتابعت: "مزيد من المعلومات يمكن الدخول على هذا الرابط".
http://www.asrt.sci.eg/all-news-ar/featured-news-ar/math-day/?lang=ar

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