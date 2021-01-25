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أخبار البلد

البابا تواضروس: غدا إعلان الموقف من عودة الصلوات في كنائس القاهرة والإسكندرية

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:49 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا ساويرس، الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا ساويرس عدد من الموضوعات الخاصة بشئون الأديرة التي يشرف عليها.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية المرقسية في وقت سابق اليوم، إن الكنيسة سوف تصدر بيانًا بشأن عودة الصلوات في كنائس القاهرة والإسكندرية غدًا الثلاثاء.

وأضاف البابا تواضروس الثاني - في تصريح له - إنه سيتم عودة صلوات القداسات  في الكنائس بالقاهرة والإسكندرية يوميا بنسبة 25 % من سعة الكنيسة، بحيث يتواجد شخص واحد في كل "دكة"، مع الالتزام التام بكافة القواعد الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني أن ما يهم القيادات الكنسية هو الحفاظ على صحة الجميع. 

وذكر أنه بخصوص الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة، كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي بشأن ترتيب ونظام الصلوات والخدامات في الكنائس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكد أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، تقرر أن يقام قداسا عيدي الميلاد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن عشرين شخص، كما يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، فضلا عن تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

وألقى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، عظة الأحد عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc )، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية. 

وتناول الأنبا مرقس خلال العظة كلمات القديس يوحنا المعمدان من خلال إنجيل القداس، وهو إنجيل الأحد الثالث من شهر طوبة، والتي تحدث فيها عن السيد المسيح المسيا الآتي، مُشَبِّهًا نفسه بصديق العريس الذي إذ يرى العريس (المسيح) فيفرح.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخميس الماضي، بتذكار الأعجوبة التي صنعها السيد المسيح في قانا الجليل  وهي الأعجوبة الأولى التي صنعها السيد المسيح بعد العماد، حيث تقام القداسات بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر بمناسبة الاحتفال المعروف بـ"عُرس قانا الجليل".
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