البابا تواضروس: غدا إعلان الموقف من عودة الصلوات في كنائس القاهرة والإسكندرية









وذكر أنه بخصوص الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة، كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي بشأن ترتيب ونظام الصلوات والخدامات في الكنائس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكد أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، تقرر أن يقام قداسا عيدي الميلاد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن عشرين شخص، كما يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، فضلا عن تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.



وألقى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، عظة الأحد عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc )، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.



وتناول الأنبا مرقس خلال العظة كلمات القديس يوحنا المعمدان من خلال إنجيل القداس، وهو إنجيل الأحد الثالث من شهر طوبة، والتي تحدث فيها عن السيد المسيح المسيا الآتي، مُشَبِّهًا نفسه بصديق العريس الذي إذ يرى العريس (المسيح) فيفرح.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخميس الماضي، بتذكار الأعجوبة التي صنعها السيد المسيح في قانا الجليل وهي الأعجوبة الأولى التي صنعها السيد المسيح بعد العماد، حيث تقام القداسات بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر بمناسبة الاحتفال المعروف بـ"عُرس قانا الجليل".

