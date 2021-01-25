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أخبار البلد

البابا تواضروس: عودة صلوات القداسات يوميا في كنائس القاهرة والإسكندرية

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:45 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية المرقسية إن الكنيسة سوف تصدر بيانا بشأن عودة الصلوات في الكنائس غدا الثلاثاء.

وأضاف البابا تواضروس الثاني - في تصريح له - إنه سيتم عودة صلوات القداسات  في الكنائس بالقاهرة والإسكندرية يوميا بنسبة 25 % من سعة الكنيسة، بحيث يتواجد شخص واحد في كل "دكة"، مع الالتزام التام بكافة القواعد الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني أن ما يهم القيادات الكنسية هو الحفاظ على صحة الجميع.


كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا في السادس والعشرين من ديسمبر الماضى بشأن ترتيب ونظام الصلوات والخدامات في الكنائس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في نص البيان الصادر يومها إنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من اليوم وحتى ٣١ يناير ٢٠٢١.  

١- يقام قداسا عيدي الميلاد والغطاس  بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن عشرين شخص  .

٢- يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

٣- تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

٤- تقام صلوات الأكاليل ( بعد عيد الميلاد) بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد عن عشرين شخصًا من أسرتي العروسين.

٥- إقامة صلوات الجناز بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل ان يكون ذلك في كنائس المدافن.
 
٦- تعليق  صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.
 
٧- يسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور كاهن واحد فقط وأسرة المعمد فقط (أربعة أفراد).
 
٨- تعليق الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد التعليمية.

٩- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

١٠- يلتزم الآباء الكهنة الموقرون والشمامسة وجميع أفراد الشعب باتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة.

بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية، يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌّ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة تطبيق ما يتناسب مع الوضع الصحي بالإيبارشية من إجراءات.

نصلي لكي يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة،

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