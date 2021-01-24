في عيدهم الـ69.. الكنيسة الأرثوذكسية: نثمن تضحيات رجال الشرطة ونصلى إلى الله ليحفظهم

تقدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ورجال الشرطة البواسل بمناسبة احتفالات عيد الشرطة التاسع والستين.





وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن هذا اليوم كان ومازال فخرًا واعتزازًا للشعب المصري العظيم لما يحمله من رموز للتضحية والبذل والتى يقدمهما هؤلاء الرجال مع قواتنا المسلحة الباسلة، الذين لا يبخلون بأرواحهم الزكية فداءً للوطن.





وتابع قائلا، ونحن إذ نثمن تضحياتهم هذه، نصلي إلى الله ليحفظهم، ويحمي بلدنا مصر ومنطقتنا العربية، وينعم عليها بالأمن والاستقرار.





كان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.





وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أعرب عن خالص التقدير لكل ما تقومون به من مجهودات في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، راجيًا لبلادنا العزيزة دوام التقدم والازدهار".





كان الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية قد أكد أمس اعتزاز الكنيسة المصرية بتضحيات الشرطة ودورهم الوطني في حماية أمن مصر، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة المصرية التاسع والستين.





وجاء في نص البرقية التى بعثها للرئيس عبد الفتاح السيسي: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة التاسع والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري خالص التهنئة بهذه الذكرى التي نفخر بها جميعًا، والتي نتذكر بها تضحيات أبطال الشرطة ودورهم الوطني في حماية أمن مصر، ونعتز بنجاح قوات الشرطة المصرية الباسلة وتطلعها الدائم لمستقبل مشرق، يحقق حلم الأجيال في وطن يسوده الأمن والاستقرار".





كما أرسل أيضًا رئيس الطائفة الإنجيلية، ببرقية تهنئة لسيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة، مشيدًا "بالدور الوطني الشجاع لرجال الشرطة في الدفاع عن عزته وكرامته الوطنية"، مؤكدًا "اعتزازه وتقديره الكبير لدورهم العظيم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص".