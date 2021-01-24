مهنئا الرئيس بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير.. أندريه زكي: فخورون بمجهوداتكم للنهوض بالوطن

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.









وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام والمذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أعرب عن خالص التقدير لكل ما تقومون به من مجهودات في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، راجيًا لبلادنا العزيزة دوام التقدم والازدهار".









كان الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أكد أمس، السبت، اعتزاز الكنيسة المصرية بتضحيات الشرطة ودورهم الوطني في حماية أمن مصر، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة المصرية التاسع والستين.









وجاء في نص البرقية التى بعثها للرئيس عبد الفتاح السيسي: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة التاسع والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري خالص التهنئة بهذه الذكرى التي نفخر بها جميعًا، والتي نتذكر بها تضحيات أبطال الشرطة ودورهم الوطني في حماية أمن مصر، ونعتز بنجاح قوات الشرطة المصرية الباسلة وتطلعها الدائم لمستقبل مشرق، يحقق حلم الأجيال في وطن يسوده الأمن والاستقرار".







