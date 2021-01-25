متحدثا عن شخصية يوحنا المعمدان.. مطران شبرا الخيمة يلقي عظة الأحد على فضائية ON









وكان السيد المسيح قد دعي والقديسة مريم العذراء إلى العُرس وكذلك بعض تلاميذه، ولما فرغت الخمر قالت السيدة العذراء ليس لهم خمر، فقال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة، لم تأت ساعتي بعد ، ثم قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه .