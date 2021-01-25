سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة فى قبضة الشرطة بمدينة نصر

نجح رجال الأمن بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة " بأسلوب الخطف " .





وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان قيام شخصين – لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بإسلوب " الخطف " بإستخدام دراجة نارية، وأنهما وراء إرتكاب العديد من الوقائع .





وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية ( قيادة أحدهما وملك شقيقة ) والمستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة .





وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وإرتكابهما عدد 5 جرائم سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما " سيئ النية " ( سائق) وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية .



