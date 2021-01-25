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حوادث

سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة فى قبضة الشرطة بمدينة نصر

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:13 م
عصابة سرقة الهواتف
عصابة سرقة الهواتف المحمولة
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كتب محمد صبري
نجح رجال الأمن بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة " بأسلوب الخطف " .

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان قيام شخصين – لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بإسلوب " الخطف " بإستخدام دراجة نارية، وأنهما وراء إرتكاب العديد من الوقائع .

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية ( قيادة أحدهما وملك شقيقة ) والمستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة .

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وإرتكابهما عدد 5 جرائم سرقة بذات الأسلوب،  وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما " سيئ النية " ( سائق) وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية .

بإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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