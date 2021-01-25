فى عيدهم الـ69.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين بالميادين والوحدات الشرطية |شاهد

فى اطار حرص رجال وزارة الداخلية علي العلاقات الانسانية بالمواطنين ، قام ضباط وضابطات بمديرية أمن القاهرة بتوزيع الهدايا على المواطنين بالشوارع والميادين، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ٦٩ .





وقام الضباط والضابطات بتوزيع الهدايا على المترددين على الأماكن الشرطية من أقسام شرطة ووحدات تراخيص المرور بالقاهرة.





وشملت تلك الهدايا ورود وشيكولاتة ولعب أطفال وبعض المستلزمات المدرسية، بالإضافة لأكواب تحمل شعارات عيد الشرطة التاسع والستون، وكذا تم توزيع كمامات ومعقمات ومطهرات للأيدي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومطويات إرشادية للوقاية من فيروس كورونا وأخرى تشمل إرشادات مرورية وكذا إرشادات للوقاية من أخطار الحريق في إطار الدور المجتمعي والإرشادي لجهاز الشرطة.



