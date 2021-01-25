برلمانية تطالب بتنسيق مع الوزارات لتسهيل نقل العمال المتوفين بالخارج لمحل سكنهم

قالت النائبة الفت المزلاوي، أن جثامين العمال المتوفين بالخارج تاتي علي قرية البضائع بمطار القاهرة ، متسائلة فلماذا لا يتم التنسيق بين وزارت الحكومة بحيث تأتي تلك الجثامين علي اقرب مطار لمحل سكن المتوفي.





وأضافت المزلاوى خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان:لا يجب أن يتحول الامر الي هو موت وخراب ديار ، قائلة : " العمال غلابة " ، لماذا يتم حذف أسمائهم من بطاقات التموين بمجرد سفرهم واهلهم في اشد الحاجة للتموين.





وتساءلت النائبة ولاء سعد لماذا ابتعد الشباب عن القطاع الخاص ، قائلة:" السبب هو غياب الرقابة و تفتيش علي القطاع الخاص".





وطالبت النائبة الوزير بالنظر في قانون العمل ، متسائلة عن موقف الوزارة فيما يخص العمالة بعد غلق المصانع و خاصة الحديد والصلب.





كما تساءلت النائبة عن خطة الوزارة في التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي من اجل خريج مقبول من سوق العمل.