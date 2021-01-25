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برلمان

برلمانية تطالب بتنسيق مع الوزارات لتسهيل نقل العمال المتوفين بالخارج لمحل سكنهم

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:07 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قالت النائبة الفت المزلاوي، أن جثامين العمال المتوفين بالخارج تاتي علي قرية البضائع بمطار القاهرة ، متسائلة فلماذا لا يتم التنسيق بين وزارت الحكومة بحيث تأتي تلك الجثامين علي اقرب مطار لمحل سكن المتوفي.

وأضافت المزلاوى خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان:لا يجب أن يتحول الامر الي هو موت وخراب ديار ، قائلة : " العمال  غلابة " ، لماذا يتم حذف أسمائهم من بطاقات التموين بمجرد سفرهم واهلهم في اشد الحاجة للتموين.

وتساءلت النائبة ولاء سعد لماذا ابتعد الشباب عن القطاع الخاص  ، قائلة:" السبب هو غياب الرقابة و تفتيش علي القطاع الخاص".

وطالبت النائبة الوزير بالنظر في قانون العمل  ، متسائلة عن موقف الوزارة فيما يخص العمالة بعد غلق المصانع و خاصة الحديد والصلب.

كما تساءلت النائبة عن خطة الوزارة في التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي من اجل خريج مقبول من سوق العمل.
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