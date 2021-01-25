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رياضة

الأهلي يكبح جماح مفاوضات بيراميدز ويمدد عقود 4 لاعبين

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:04 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وجهت إدارة النادي الأهلي 4 ضربات قوية لمسئولي بيراميدز، الذين يحاولون بشتي الطرق التفاوض مع لاعبي القلعة الحمراء.

وكشفت مصادر خاصة، أكدت أن هناك حالة من الدهشة الشديدة داخل القلعة الحمراء بسبب محاولات البعض داخل النادي ، التفاوض مع لاعبين مرتبطين بعقود سارية المفعول مع الأهلي ، وهو ما أعترف به هؤلاء اللاعبين عبر وسائل الإعلام، دون أن يتحرك أحد للتساؤل حول إصرار بيراميدز على التفاوض مع لاعبي الأهلي علي وجه التحديد، رغم إرتباطهم بعقود ممتدة، بينما هناك لاعب هو الأفضل في خط الوسط وهو فرجاني ساسي ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا ولكن لم يفتح الباب من الأساس معه.

ونجحت إدارة الأهلي، في التوصل لاتفاق نهائي مع المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكر القدم بالقلعة الحمراء لتمديد تعاقده حتى عام 2024.

وكانت مسئولي بيراميدز قد تواصلوا مع وكيل اللاعب خلال الفترة الماضية لإقناعة بطلب الاحتراف والتمرد على القلعة الحمراء بحيث يوفروا له عرضا ثم يعود إلى النادي السماوي.

ووافقت لجنة التخطيط على مقترح الجهاز الفني بغلق جميع الأبواب رغم أن اللاعب مرتبط بتعاقد مستمر حتى يونيو 2023 لكن تم فتح خطوط المفاوضات معه ووافق دون تردد على تمديد تعاقده حتى 2024 مع تعديله ماليًا بدءًا من الموسم المقبل.

ويقدم ديانج مستوي جيد ورائع مع الفريق الأول للكرة بالأهلي حيث بات لاعبًا أساسيًا في الصفوف الحمراء منذ التعاقد معه بجانب انه لاعب دولي وصغير السن، وسوف يتم تعديل التعاقد لديانج ومساواته بالنيجيري جونيور أجايي الجناح الايسر بحيث يحصل على 700 ألف دولار في الموسم الحالي تزيد بواقع 100 ألف دولار كل موسم حتي يونيو 2024.

كما كان مسئولي الأهلي قد ممدوا عقود الثنائي علي لطفي ومحمد شريف في وقت سابق ليستمرا في النادي أيضًا حتى 2025.
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