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رياضة

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد محمد هاني ومدرب حراس المرمى

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:08 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
حرص النادي الأهلي على الاحتفال بـ عيد ميلاد ميشيل بانكون مدرب حراس مرمي الفريق ومحمد هاني نجم الفريق، متمنيا لهما السعادة والتوفيق.


ونشر الحساب الرسمي لـ الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ هاني وبانكون و علق : "  نحتفل اليوم بعيد ميلاد مدرب حراس فريقنا  ميشيل يانكون نتمني لك عيد ميلاد سعيد".

واضاف : " نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمد هاني نتمني لك عيد ميلاد سعيد".

وبدأ الأهلي تحضيراته لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري.

وانطلق مران الأهلي بفقرة بدنية، فيما كثف الجهاز الفني من تدريبات الكرة، وأجرى تقسيمة بطول الملعب، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني خلال مران الأهلي على منح تعليمات خاصة لبعض اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالشق الهجومي.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام كل من بدر بانون وأكرم توفيق لاعبي الفريق، بعد أن غابا عن المشاركة في لقاء المقاولون العرب في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز.

وأجرى الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع في ظل جائحة كورونا، الذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز حاليا برصيد 20 نقطة، بعد خوض 8 مباريات، حقق الفوز في 6 منها، فيما تعادل في مباراتين، ويعتبر صاحب أقوى هجوم في البطولة، حيث أحرز 19 هدفًا، بينما تلقت شباكه 4 أهداف.
يذكر أن الأهلي فاز على المقاولون العرب 3-2 في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

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