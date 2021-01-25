بسبب تجاهلهم الذكرى الأولى لـ ماجدة.. غادة نافع تفتح النار على وزيرة الثقافة وإسعاد يونس وصفاء أبو السعود





وقالت غادة نافع فى لقاء مع برنامج "theinsiderar": أنا عاتبة بشدة على عدد من المبدعين الذين تجاهلوا العزاء فى والدتى أو الاعتذار تليفونيا على الأقل.





وأضافت غادة: من أول هؤلاء المبدعين الذين أوجه إليهم عتابا شديد اللهجة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والفنانة إسعاد يونس التى شاركت ماجدة فى عدد من الأعمال الفنية وكذلك الفنانة صفاء أبو السعود التى كانت صديقة مقربة إلى ماجدة.





كانت الإعلامية بوسي شلبي، حرصت على الذهاب بصحبة الفنانة غادة نافع، إلى مقبرة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي -والدة الأخيرة- وتداول نشطاء مقطع فيديو من الزيارة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة ماجدة.





وتداول نشطاء على السوشيال ميديا، مقطع فيديو من الزيارة، ظهرت فيه بوسي شلبي وغادة نافع تقرآن القرآن الكريم، وبصحبتهما أحد المقرئين الذي تكفل بالدعاء للراحلة ماجدة الصباحي.





ووافق يوم السبت 16 يناير، الذكرى السنوية الأولى على رحيل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي ولدت في مثل هذا اليوم بطنطا عام 1931، ورحلت عن عالمنا مطلع هذا عام 2020، في 16 يناير، عن عمر يناهز 88 عامًا، وقدمت عشرات الأدوار الخالدة بالسينما، وأفنت حياتها للفن كممثلة ومنتجة رائدة.





ولدت عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصبَّاحي، أو ماجدة الصباحي، في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها يعمل موظفًا في وزارة المواصلات.





بدأت ماجدة الصباحي، مشوارها الفني وهي عمرها 15 سنة، بدون عِلم أهلها، وكان هذا هو سبب إطلاق اسم «ماجدة» عليها بدلًا من «عفاف» حتى لا يكتشف أهلهاـ، وكانت البداية الحقيقية لها عام 1949، من خلال فيلم «الناصح» للفنان إسماعيل يس، وأخرجه سيف الدين شوكت.

وجهت الفنانة المعتزلة غادة نافع انتقادات حادة لعدد من المبدعين الذين تجاهلوا رحيل والدتها الفنانة ماجدة الصباحى وحتى فى الذكرى الأولى لرحيلها التى مرت منذ أيام قليلة.