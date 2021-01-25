شاهد .. الأهلي أول ناد في مصر وإفريقيا يتسلم شهادة «الأيزو»

حصلت إدارة النادي على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية (ISO 9001:2015) «الأيزو»، ليصبح النادي الأهلي أول نادٍ رياضي في الوطن العربي وقارة إفريقيا يحصل على هذه الشهادة، التي تعكس رغبة القائمين على النادي في وضع الأهلي في المكانة التي يستحقها في كل العصور.





وقام المهندس محمد عثمان، رئيس شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES» بتسليم الخطيب، رئيس النادي، شهادة «الأيزو 9001:2015» في حضور العديد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي.





جاء ذلك بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الإدارة بالنادي، التي قام بها فريق المراجعين الدوليين من شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES) «Near East Service) ممثلة للهيئة الأوروبية لإصدار الشهادات «EuroCert»، وهي واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا، طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة «ISO 9001 لسنة 2015».





وأشاد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بهذه الخطوة على الصعيد الإداري، وخص فريق المراجعين من شركة «NES» بتقدير كبير لما ظهر عليه من مستوى فني وحرفي متميز أثناء عملية التدقيق.



كما أبدى المجلس تقديره أيضًا للملاحظات التي أضافها فريق المراجعة لتحسين الأداء وتعظيم القيمة المضافة لتطبيق نظام لإدارة الجودة بالنادي.

وهنأ المهندس عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة «NES» النادي على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن حصول النادي الأهلي على هذه الشهادة كأول نادٍ رياضي مصري وإفريقي يحصل عليها، يمثل اعترافًا دوليًّا بتبنيه أحدث نظم الإدارة العالمية وتطبيقها بنجاح، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للنادي ومجلس إدارته.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للخطوات التي يقوم بها النادي على كافة الأصعدة خاصة إدارات شؤون العاملين والسكرتارية والحاسب الآلي، التي جاءت مشاركتها كمرحلة أولى، ومن المقرر أن يتبعها تنظيم محاضرات مماثلة لبقية إدارات النادي بما يضمن تحديث دولاب العمل بالصورة المناسبة.





