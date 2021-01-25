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عزة مصطفى: كل سنة وكل شرطي في مصر رافع راسه لفوق

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:10 م
عزة مصطفى
عزة مصطفى
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عبد الخالق صلاح
قدمت الإعلامية عزة مصطفى التهنية إلى رجال الشرطة؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 .

وقالت خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «كل سنة وكل شرطي في مصر رافع راسه لفوق، كل سنة وهما حامين الوطن ومدافعين عنه ضد الاعداء»؛ موضحة: إن رجال الشرطة المصرية دائما يقدمون التضحيات ويدفعون الغالي والنفيس . 

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وذلك قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس السيسي، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرط، حيث رافق الرئيس، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس وسط عزف للسلام الجمهوري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة ، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.
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