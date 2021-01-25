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أصل الحكاية

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:00 م
سيارة رياض العملة
سيارة رياض العملة
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رشا عوني
سيارة كلاسيكية من طراز فريد محلية الصنع ، نجح في تصنيعها شاب فلسطيني ليحقق حلمه الذي بات يحلمه من طفولته، سهر ليلًا على اعداد تلك السيارة ليخرج بشكل كلاسيكي مميز لم يعد موجود حاليًا في 2021 . 


حين تشاهد سيارة الفلسطيني رياض العملة، تأخذك إلى زمن الثلاثينيات من القرن الماضي، حين كانت السيارة تتسع لفردين فقط ومقدمتها طويلة، فقد اختار رياض العملة هذا الطراز وعمل عليه سنوات طويلة كي يستطيع الخروج للنور بسيارته الكلاسيكية الخاصة . 

رياض العملة شاب فلسطيني من نابلس ، عمل في مجال قطع غيار السيارات فقد ساعدته تلك المهنة على تطوير أدائه حتى استطاع تصميم السيارة التي يحلم بها، وقد عمل على مدار أربعة أشهر على رسم شكل السيارة وتطويع الحديد لصناعة هيكل مركبته في ورشته المتواضعة أسفل منزله، حيث صنع في البداية الهيكل المعدني الخارجي، ثم قام بتجميع الهياكل الميكانيكية الداخلية من قطع الغيار المتوفرة لديه.

نوح .. هذا الاسم الذي أطلقه رياض العملة على سيارته الكلاسيكية التي صممها، وهو نسبة إلى طفله الصغير نوح ، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يصمم فيها رياض سيارة، بل استطاع سابقًا ان يصمم سيارة دفع رباعي بأدوات بسيطة، وأطلق عليها اسم آدم على اسم ابنه الأكبر . 

يستعد رياض العملة حاليًا لتسجيل سيارته الكلاسيكية لدى الجهات الرسمية الفلسطينية ، ليتمكن من السير فيها بين مدن وبلدات الضفة الغربية، ويطمح في صنع مزيد من المركبات وتنفيذ أفكار جديدة تلبي شغفه وحبه للسيارات منذ طفولته.

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور
تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور
تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور
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