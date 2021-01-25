محافظ الإسماعيلية: عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير اتفقا على إعادة حرية الوطن

قال اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، إن عيد الشرطة المصرية وثورة ٢٥ يناير، اتفقا في مبادئهما على رفض العبودية، واستمرار النضال من اجل الحصول على حرية الوطن والمواطنين.





وبعث محافظ الإسماعيلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الشرطة.





وقال المحافظ في برقيته: «بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة، تلك المناسبة الوطنية الغالية التي سجلها رجال الشرطة عندما تصدوا بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطاني في مدينة الإسماعيلية دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية فداء للوطن.





وكذلك أهنئ سيادتكم بذكري ثورة ٢٥ يناير المجيدة و التي عبرت عن إرادة الشعب المصري في تحقيق الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية."





كما أرسل محافظ الإسماعيلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، أكد خلالها تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة لحماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني وتضحياتهم إلى جانب رجال القوات المسلحة في سبيل استقرار الوطن وحمايته في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.



