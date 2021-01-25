ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال والحوامل بلقاح فيروس كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنّه فور اعتماد الأبحاث والتجارب الإكلينيكية للأطفال أقل من 18 عاما، والسيدات الحوامل والمرضعات، سينضمون إلى الفئات التي تستحق التطعيم بلقاح كورونا.


وأضاف "مجاهد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "بعد الانتهاء من تلقيح الأطقم الطبية ومع توافر جرعات من اللقاحات التي ستصل في دفعات متتالية إلى مصر، سيتم تلقيح المواطنين بها، بداية من الفئات الأولى، وهي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم باقي المواطنين تباعا".


وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أمس الأحد، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، حيث اطلعت على آلية تسجيل بيانات متلقي اللقاح، واطلاعه على الموافقة المستنيرة وتسجيل كافة تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات.

 

ورافقت الوزيرة أول طبيب وأول ممرض مصري‏ يحصلان على جرعة لقاح فيروس كورونا، حيث استمعت إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهدت مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، وتقدمت الوزيرة لهما بالشكر ولكافة العاملين بمستشفى أبوخليفة للعزل الذين استطاعوا بمجهوداتهم التصدي لتلك الجائحة، مؤكدة أن كافة الأطقم الطبية كتبت تاريخًا جديدًا للطب في ظل مواجهة وباء عالمي.

 

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة داخل المستشفى، أكدت فخرها بكافة العاملين بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، حيث كانت ثاني المستشفيات التي تستقبل حالات مصابي فيروس كورونا بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، لافتة إلى أن مصر من الدول التي شاركت في الأبحاث الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة لتطوير لقاحات فيروس كورونا، مضيفة أنها شرفت بمشاركتها ضمن مجموعة من المواطنين في تلك التجارب أثناء إجرائها في مصر.

 

وأضافت الوزيرة أنه تم تسجيل لقاح "سينوفارم" الصيني في مصر من قبل  هيئة الدواء المصرية وحصل على موافقة الطوارئ المصرية قبل إتاحته، مشيرة إلى أنه جاري تسجيل ٣ لقاحات أخرى، بالإضافة إلى استكمال استقبال شحنات لقاح سينوفارم الصيني،  مؤكدة أن حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية، حيث إنه تماشيًا مع كافة دول العالم، سيتم إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطباء بداية من المعالجين لمصابي فيروس كورونا وحتى كافة الأطباء تباعًا، وذلك من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ثم يليهم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن لقاح (سينوفارم) الصيني أثبت فاعلية فى التجارب الإكلينيكية تصل إلى 89% في إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة، لافتة إلى أن تلك اللقاحات تمت تجربتها على مواطنين فوق سن ١٨ عامًا، مؤكدة أنه في حال إقرارها للأطفال والسيدات الحوامل ستتم إتاحتها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: 50 ألف جرعة متوفرة من لقاح كورونا.. فيديو

أول متلقي للقاح كورونا.. مدير مستشفى أبو خليفة: اللقاح آمن

مصادر: مستشفى أبو خليفة للعزل يضم 200 طاقم طبي و3 غرف مجهزة لتلقي اللقاح

صورة أول متلقي لقاح كورونا من الأطقم الطبية

وزيرة الصحة: مصر حجزت 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

وزيرة الصحة تشهد تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة

ترشيحاتنا

نوال الزغبي تكشف سبب عدم حصولها على لقاح كورونا

لاعب الزمالك ينتظر عرضًا من أحد الأندية السعودية

الذهب رايح فين.. توقعات بمكاسب كبيرة في المعدن الأصفر| شاهد

ذكّر الشعب بكارثتين ماضيتين.. أول تعليق لـ بوتين على احتجاجات روسيا

قرار قضائي جديد فى طعن مرتضى منصور ضد "الشباب والرياضة"

يرضيك الله كأنك لم تحزن.. رسالة غامضة من عبد الله جمعة نجم الزمالك.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها

بالثلج والماء الساخن.. طريقة مذهلة للتخلص من انسداد الحوض والبالوعات.. فيديو

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور