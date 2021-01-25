ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يوقع أمرًا تنفيذيا بإلغاء حظر ترامب بشأن خدمة المتحولين جنسيًا في الجيش

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:49 م
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
Advertisements
حسام رضوان
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم الاثنين، أمرا تنفيذيا يلغي الحظر المفروض على المتحولين جنسيا الذين يخدمون علنا ​​في الجيش، وهو الحظر الذي نفذه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال البيت الأبيض في بيان إن أمر بايدن "يحدد السياسة التي تنص على أن جميع الأمريكيين المؤهلين للخدمة في القوات المسلحة للولايات المتحدة يجب أن يكونوا قادرين على الخدمة".

وأضاف البيت الأبيض:"يعتقد الرئيس بايدن أن الهوية الجنسية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الخدمة العسكرية، وأن قوة أمريكا تكمن في تنوعها".

وأوضح البيت الأبيض أن  أمر بايدن "يحظر على الفور الفصل القسري، والتسريح، والحرمان من إعادة التسجيل أو استمرار الخدمة على أساس الهوية الجنسية أو في ظل ظروف تتعلق بالهوية الجنسية". ويوجه الأمر أيضًا التصحيح الفوري للسجلات العسكرية لأي شخص تأثر بحظر ترامب.

وأشارت القناة إلى أن إجراء بايدن لإلغاء الحظر كان متوقعًا على نطاق واسع. وكان قد تعهد بإلغاء السياسة العسكرية لإدارة ترامب تجاه المتحولين جنسيا "في اليوم الأول" لإدارته، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في يوم التنصيب إن هذه الخطوة وشيكة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فريق بايدن يكشف عن موعد تسلمه أول موجز يومي من المخابرات الأمريكية

كان اسمها ريتشارد| من هي راشيل ليفين .. أول المتحولين جنسيا في إدارة بايدن

قبل مغادرته المنصب.. ترامب يصدر قرارات غريبة| تفاصيل

ليلة ترامب الأخيرة في البيت الأبيض.. الرئيس المنتهية ولايته يصدر قرارات بالجملة.. وآخر توقيعاته مراسيم عفو وتكريم ورفع سرية وثائق

جو بايدن يوقع أول أوامر تنفيذية كرئيس للولايات المتحدة

محلل سياسي: بايدن اتبع العاطفة بخطابه وسيكون له تأثير على المعارضين.. فيديو

ترشيحاتنا

بايدن يوقع أمرًا تنفيذيا بإلغاء حظر ترامب بشأن خدمة المتحولين جنسيًا في الجيش

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري والتشكيل المتوقع

نوال الزغبي تكشف سبب عدم حصولها على لقاح كورونا

حامل.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا .. والجمهور: ألف مبروك | شاهد

وفاة امرأة مسنة في إنجلترا بعد أيام من تلقي لقاح ضد كورونا

وزير الداخلية الأسبق: البلتاجي كان يخطط ليعتلي كرسي الوزارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها