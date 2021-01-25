الديمقراطيون يدفعون مشاريع قوانين لتطهير الجيش الأمريكي من العنصريين والمتطرفين

وردد بايدن وصف المشرع الواسع لمداهري الكابيتول في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث وصف الرئيس المتظاهرين بأنهم "مجموعة من البلطجية والمتمردين والمتفوقين البيض ومعاداة السامية" و "الإرهابيين المحليين" الذين ينبغي معاملتهم على هذا النحو.





اقرأ أيضا دومينيون تقاضي محامي ترامب وتطالب بتعويض 1.3 مليار دولار





وصدرت أوامر للبنتاجون بالفعل بمراجعة سياساتها بشأن التطرف المحتمل في الجيش في مشروع قانون للدفاع تم تمريره في 1 يناير، لكن الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ يريدون تسريع العملية.





في شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، قال أوستن لأعضاء مجلس الشيوخ إنه "سيقاتل بشدة" لإزالة "العنصريين والمتطرفين" في صفوف الجيش، وقال إنه سيكون من المستحيل حماية أمريكا من أعدائها "إذا كان بعض هؤلاء الأعداء يقعون داخل بلادنا"



