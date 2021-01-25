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أصل الحكاية

أنشئت عام 1356 م .. تعرف على حكاية مدرسة الأمير صرغتمش

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:21 م
مدرسة الامير صرغتمش
مدرسة الامير صرغتمش
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كريم ناصر
تتمتع العديد من المدارس المصرية بتراث وتاريخ يتعدى 50 عاما، حيث كانت شاهدة على العديد من الأحداث ومن بينها مدرسة الأمير صرغتمش التى تقع بحى السيدة زينب بالقاهرة . 


أنشئت هذه المدرسة عام 1356م  بشارع الخضيرى بالسيدة زينب ، وكان مكانها قديما من جملة قطائع ابن طولون ، ثم تحول المكان لعدة مساكن أخذها الأمير صرغتمش ، وهدمها ثم أقام على أنقاضها أساسات مدرسته .


وكانت هذه المدرسة معدة لتدريس فقه الحنفية ، و حضر افتتاحها الأمراء و القضاة الأربعة و العلماء وعُين لها أستاذ للفقه ، كما كان يتم بها تدريس الحديث النبوي ، وقد رصد لها أوقافا كثيرة للصرف عليها .


وبالنسبة للوصف المعماري الخاص بهذه المدرسة ، فيمكننا القول إن هذه المدرسة تتبع التخطيط الإيوانى المتعامد ، فيتكون مبناها من صحن أوسط مكشوف تتوسطه فسقية و الصحن مساحته مستطيلة 21.45 م × 17.10 م ، و يتعامد على الصحن أربعة إيوانات أكبرها و أهمها الإيوان الجنوبي الشرقي ( إيوان القبلة ) مساحته مستطيلة 10.50 م × 8.65 م ، يليه من حيث المساحة الإيوان الشمالي الغربي و مساحته أيضا مستطيلة 9.25 م × 8.60 م ، ثم الإيوانان الجانبيان ( السدلتان ) مساحة كل منهما5.80 ×5.30 م تقريبا .


وكان للمدرسة واجهتان هما الواجهة الشمالية الغربية و الجنوبية الغربية ، و تقع المئذنة بأقصى يسار الواجهة الشمالية الغربية مجاورة لكتلة المدخل الرئيسي .


وقد ألحق بهذه المدرسة قبة ضريحية تقع بالركن الغربي للتخطيط ، وحرص مهندس المدرسة على أن يكون لطلابها نصيب وافر من المباني،  فأقام أربعة أجنحة لسكن طلابها وصوفيتها .
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