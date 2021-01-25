أنشئت عام 1356 م .. تعرف على حكاية مدرسة الأمير صرغتمش

تتمتع العديد من المدارس المصرية بتراث وتاريخ يتعدى 50 عاما، حيث كانت شاهدة على العديد من الأحداث ومن بينها مدرسة الأمير صرغتمش التى تقع بحى السيدة زينب بالقاهرة .

أنشئت هذه المدرسة عام 1356م بشارع الخضيرى بالسيدة زينب ، وكان مكانها قديما من جملة قطائع ابن طولون ، ثم تحول المكان لعدة مساكن أخذها الأمير صرغتمش ، وهدمها ثم أقام على أنقاضها أساسات مدرسته .







وكانت هذه المدرسة معدة لتدريس فقه الحنفية ، و حضر افتتاحها الأمراء و القضاة الأربعة و العلماء وعُين لها أستاذ للفقه ، كما كان يتم بها تدريس الحديث النبوي ، وقد رصد لها أوقافا كثيرة للصرف عليها .









وبالنسبة للوصف المعماري الخاص بهذه المدرسة ، فيمكننا القول إن هذه المدرسة تتبع التخطيط الإيوانى المتعامد ، فيتكون مبناها من صحن أوسط مكشوف تتوسطه فسقية و الصحن مساحته مستطيلة 21.45 م × 17.10 م ، و يتعامد على الصحن أربعة إيوانات أكبرها و أهمها الإيوان الجنوبي الشرقي ( إيوان القبلة ) مساحته مستطيلة 10.50 م × 8.65 م ، يليه من حيث المساحة الإيوان الشمالي الغربي و مساحته أيضا مستطيلة 9.25 م × 8.60 م ، ثم الإيوانان الجانبيان ( السدلتان ) مساحة كل منهما5.80 ×5.30 م تقريبا .









وكان للمدرسة واجهتان هما الواجهة الشمالية الغربية و الجنوبية الغربية ، و تقع المئذنة بأقصى يسار الواجهة الشمالية الغربية مجاورة لكتلة المدخل الرئيسي .







وقد ألحق بهذه المدرسة قبة ضريحية تقع بالركن الغربي للتخطيط ، وحرص مهندس المدرسة على أن يكون لطلابها نصيب وافر من المباني، فأقام أربعة أجنحة لسكن طلابها وصوفيتها .