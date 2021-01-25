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أخبار العالم

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، استقالته من منصبه.

وقال كونتي بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه سيستقيل غدًا الثلاثاء، سعيًا وراء أغلبية جديدة.

جاء ذلك بعد تقارير قالت إن كونتي يقترب من التنحي عن منصبه لإفساح المجال لتشكيل حكومة جديدة بأغلبية أكبر.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن كونتي قوله:"هدفي هو إيجاد اتفاق يعطي رؤية سياسية واضحة للحكومة حتى نهاية المدة".

جاء ذلك بعد أن نجا كونتي من التصويت في مجلس الشيوخ الإيطالي الأسبوع الماضي وحث المشرعين الوسطيين أو غير المنحازين خارج التحالف على التكاتف مع حكومة الأقلية ومع ذلك لم يستجب سوى عدد قليل من الأعضاء.

ومرت حكومة الأقلية برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي في حالة من الفوضى بعد استقالة شريك صغير ، حزب إيطاليا فيفا برئاسة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي ، من الحكومة في خلاف بشأن التعامل مع جائحة كورونا، على الرغم من أن كونتي نجا من تصويت لاحق على الثقة في البرلمان في 19 يناير ، إلا أنه ظل غير ناجح في الحصول على أغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ. هذا يعني أن رئيس الوزراء الإيطالي سوف يكافح من أجل تفعيل أي أجندة سياسية ما لم يجتذب دعمًا جديدًا.

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