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برلمان

بنسبة 75%.. 3 شروط لإعفاء المستشفيات الأهلية من فواتير الكهرباء والغاز.. مشروع قانون

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:56 م
نقود مصرية - ارشفية
نقود مصرية - ارشفية
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محمد الشعراوى
تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رسميًا اليوم، الإثنين، بمشروع  قانون بإضافة تعديل للفقرة "ي" من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75%  لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون  الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليهم، ودعمًا لأداء مهمتهم الإجتماعية.

ويهدف هذا التشريع إلى إضافة تعديل للفقرة "ي" من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من رسوم بعض الخدمات ، وذلك كما هو مطبق بقانون  الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليهم، ودعمًا لأداء مهمتهم الإجتماعية.

ويستهدف مشروع القانون تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أداء مهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب.

ويتم الإعفاء وفقا للشروط الآتية: 

- استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط  تجاري

- لا يكون هدفها الأساسي تحقيق الربح 

- تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

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