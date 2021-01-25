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رياضة

أخبار الزمالك.. تجدد المفاوضات بين سانت إيتيان ومصطفى محمد.. وعواد يكذب وكيل لاعبين.. وأوناجم على أبواب الرحيل

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:28 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم: 



تجددت مفاوضات مسؤولي نادي سانت اتيان الفرنسي مع اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية .







كذَّب محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد شيحة وكيل اللاعبين، بشأن المعلومات التي صرح بها حول رفض عودته إلى الإسماعيلي.








كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم ينتظر عرضا من أحد الأندية السعودية. 




وجه الإعلامي حازم إمام نجم نادي الزمالك والمنتخب السابق رسالة تحذير إلى اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد من توقف استخدام تقنية الـفار في مباريات الدوري المصري. 

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