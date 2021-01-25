تجدد المفاوضات بين سانت إيتيان والزمالك لضم مصطفى محمد





يأتي هذا لضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.











وأجرى مسؤولو النادي الفرنسي اتصالات مع مسؤولي نادي الزمالك لضم اللاعب بعدما سبق واغلق النادي الابيض المفاوضات من قبل بسبب تصريحات رئيس النادي الفرنسي.







وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة يعقد جلسة حاليا من أجل مناقشة الأمر وطلب زيادة المقابل المادي .







وهذا من أجل بيع اللاعب للفريق الفرنسي في الفترة الحالية في ظل رغبة المهاجم في الاحتراف.

تجددت مفاوضات مسؤولي نادي سانت اتيان الفرنسي مع اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية .