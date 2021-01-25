ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تجدد المفاوضات بين سانت إيتيان والزمالك لضم مصطفى محمد

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:40 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
تجددت مفاوضات مسؤولي نادي سانت اتيان الفرنسي مع اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية .

يأتي هذا لضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وأجرى مسؤولو النادي الفرنسي اتصالات مع مسؤولي نادي الزمالك لضم اللاعب بعدما سبق واغلق النادي الابيض المفاوضات من قبل بسبب تصريحات رئيس النادي الفرنسي.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة يعقد جلسة حاليا من أجل مناقشة الأمر وطلب زيادة المقابل المادي .

وهذا من أجل بيع اللاعب للفريق الفرنسي في الفترة الحالية في ظل رغبة المهاجم في الاحتراف.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري