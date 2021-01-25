تركت زوجها من أجله .. سيدة بريطانية تتهم شابا مصريا بالنصب

تعرضت سيدة أجنبية تركت زوجها للارتباط بشاب مصري أصغر منها بعشرين عاما للاحتيال بعد أخذ الشاب 1500 جنيه إسترليني منها وهجرها بعد أن وصفها بأنها سيدة عجوزة وسمينة.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، وقعت جوانا جيرلنج ، 45 سنة ، في حب حسن خالد ، 24 ، أثناء إجازته في شرم الشيخ في يونيو 2018.

كانت قد سافرت إلى المنتجع مع زوجها آنذاك جون ، لكنها سرعان ما وقعت في حب الشاب المصري العشريني.

واوضحت الصحيفة أن جوانا اضطرت لعمل شهادة مزورة حتى تتمكن هي وحسن من التغلب على قوانين الزواج الصارمة وممارسة علاقتها معه بحرية.

لكن العاملة السابقة في أحد المتاجر أصيبت بانهيار عندما أنهى عشيقها المصري علاقتها بها في وقت لاحق بعد أن كانت قد أرسلت للتو 400 جنيه إسترليني لمنحه مصاريف طعامه ودفع التزماته الشخصية، لتكتشف بعد ذلك أنه سيتزوج امرأة مصرية، بعد أن احتال عليها باسم الحب.

ومع ذلك ، فإن صدمة وحسرة جوانا من الارتباط برجل اصغر منها سنا لم تدم، حيث وجدت الحب الآن مع شاب مصري آخر وتأمل في إنجاب طفل معه.