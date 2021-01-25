لقاء الخميسي ترد على منتقدي اتجاهها للغناء .. تفاصيل

وقالت لقاء : "لا أرى أزمة في دخولى مجال الغناء خاصة أن هناك مطربين اتجهوا لعالم التمثيل.

وأضافت : "المفروض إن الممثل يعرف يمثل ويغني ويرقص ويعمل كل حاجة لها علاقة بالفن بشكلٍ عام.. دي حاجات مش محتاجين نتناقش فيها".

وأوضحت أن الممثل لابد أن يتمتع بالموهبة، فإذا طُلب منه الغناء أو الرقص يتمكن من القيام بذلك متسائلة "مشوفناش مُمثلين بيغنوا أبدًا طول عمرنا؟ مشوفناش ممثلين رقصت وغنت في أفلام مصرية وأجنبية؟.

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.



