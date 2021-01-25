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أخبار العالم

صحيفة ألمانية: الاتحاد الأوروبي قد يرفض استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:00 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أكدت مصادر في تحالف اللقاحات الألماني، اليوم الاثنين، أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، ليس فعالًا جدًا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وقالت المصادر لصحيفة "بيلد" الألمانية، إن عدم فعالية اللقاح بشكل قوي على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، قد يجبر الاتحاد الأوروبي على عدم الموافقة على اللقاح.

وبحسب الصحيفة، فإن المسئولين الألمان، يخشون من أن لقاح "أسترازينيكا" قد لا تتم الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي، لاستخدامه مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وتمثل تلك الاكتشافات الجديدة ضربة محتملة أخرى لشركة "أسترازينيكا" التي تطورت اللقاح بالتعاون مع جامعة "أكسفورد".
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