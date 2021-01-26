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رئيس حقوق الإنسان بالنواب: لا يوجد اختفاء قسري أو اعتقالات بمصر.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:21 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الخالق صلاح
هنّأ النائب طارق رضوان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الشرطة بعيد الشرطة الـ 69.

وتابع "رضوان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حقوق الإنسان شهدت طفرة كبيرة جداً، والشعور بالأمان والأمان من أهم حقوق الإنسان»، مشيرًا إلى أهمية التواصل المباشر مع الدول الغربية لتعريفهم باختلاف حقوق الإنسان من دولة إلى أخرى.

وأضاف: «لا نريد الحديث بشكل مُرسل بدون دعائم عن حقوق الإنسان بمصر»، مُؤكدًا أنه لا يوجد أي منظمة تواصلت مع مصر من الخارج بشأن ملف حقوق الإنسان.

وأردف: «لا يوجد لدينا اختفاء قسري أو اعتقالات، وكل المتهمين تحت مظلة القانون سواء كان حبسًا احتياطيًا»، متسائلاً: «هل أشادت هذه المنظمات بالإجراءات الإصلاحية والتشريعية التي اتخذتها مصر وشبكات الطرق التي أنشئت بعد ثورة 30 يونيو».

وأكمل: «لماذا لا تشيد المنظمات التي تختلق قصص واهية حول حقوق الإنسان بمصر بالتأمين الصحي».

وأشار إلى أنه من المقرر الرد على إدعاءات المنظمات المُتربصة لمصر، عبر بيانات باللغات الأجنبية كي تصل إلى كافة برلمانات العالم، مُؤكدًا أهمية خلق قنوات تواصل مع المُشرعين في العالم الغربي.
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