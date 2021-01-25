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رياضة

كشري: الأهلي يتفوق على بيراميدز في الهجوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:55 م
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
أكد أحمد كشري نجم الأهلي السابق أن مباراة الفريق الأحمر وبيراميدز قوية بسبب الإمكانيات الفنية للناديين.

وقال كشري فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "المباراة كبيرة ومن يتحكم فى أعصابه وهدوئه ستكون له الغلبة والأهلى يتفوق على بيراميدز فى الناحية الهجومية".

وأضاف: "بيراميدز خلال المباريات الأخيرة يعاني من العقم التهديفي بينما يمتلك لاعبين أصحاب خبرات امثال عبد الله السعيد وإيريك تراوري".

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي مساء الثلاثاء.

المُباراة هي الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية، مواجهة الدحيل القطري في الافتتاح يوم 4 فبراير المُقبل.

وشهدت القائمة عودة الحارس محمد الشناوي بعد انتهاء فترة إيقافه لمباراة واحدة أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية، كما عاد المدافع المغربي بدر بانون للقائمة من جديد، وشهدت القائمة غياب أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:
"محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا".
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