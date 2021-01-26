كارتيرون يكشف سبب رحيله عن الزمالك وعلاقته بأمير مرتضى

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك والتعاون الحالي تفاصيل رحيله عن القلعة البيضاء والانضمام للتعاون السعودي .

وقال كارتيرون في تصريحات لفضائية " اون تايم سبورتس 2"،بدايتي كانت صعبة مع التعاون السعودي والهدف الرئيسي كان لم الفريق وماحققته حاليا يعد رقما قياسيا بالنسبة للفريق في عدد مرات بالفوز في الدوري السعودي واحتلال الفريق المركز الخامس

وتابع:" مااقدمه مع التعاون في الوقت الحالي ومع قطبي الكرة المصرية السابقين " الأهلي والزمالك"، سبب تقدير الجماهير والتمسك بوجودي ".









وأتم: "أعشق خوض المعارك التكتيكية مع أى فريق أتولى قيادته، وكل فريق يختلف عن الآخر بسبب الطموح والأهداف وسعيد بما قدمته أمام الفرق الكبرى فى الدورى السعودى".





وعن ذكرياته مع الزمالك قال باتريس كارتيرون :" احتفظ بذكريات استثنائية مع الزمالك ومازلت احتفظ بعلاقتي مع اللاعبين وعلى تواصل معاهم والزمالك قاد على تخطي اي منافس ويساعدك على تحقيق الإنجازات في المناسبات الكبر وكنت أعمل على إعداد الفريق يأن يكون قوي دفاعيا وهجوميا "





وقال: قرار رحيلي كان صعبا بأن أترك الفريق قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ولكن كان لي أسبابي الخاصة وشعرت أنه الوقت المناسب للرحيل ولم أندم على أي شي لأنني أوصلت الفريق إلي نصف النهائي وتحقيق بطولتين بالفوز على الترجي قفي ظروف استثنائية والفوز على الأهلي"









وعن علاقته بأمير مرتضى، قال كارتيرون: "الأمور كانت هادئة فى النادى فى هذا التوقيت واعترف أن الظروف كانت عادية مثلها مثل أى نادى وكان من الممكن الاستمرار، ولكن هذا القرار كان شخصى، والأجواء كانت جيدة جدا مع أمير مرتضى وهى ما دفعتنا لتخطى المباريات الصعبة مثل مباراتى الترجى فى مصر ورادس، وكنت سعيد بتخطى الزمالك الرجاء المغربى والوصول إلى النهائى، ولكن لم أشعر بالارتياح فى آخر فتراتى مع الزمالك ".