نسرين طافش: يوجد كيميا تجمعني بالنجم ماجد المصري

عبرت النجمة نسرين طافش عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري .





تابعت في تصريح لصدي البلد : سعيدة بالتعامل مع الفنان ماجد المصري خاصة أنني تربطني به صداقة قبل التصوير ، فهو فنان محترم وخلوق بالاضافة الي أنه مرح ودقيق وشغوف أثناء التصوير ، ويركز في كل التفاصيل .





أضافت : معظم مشاهدي تجمعني به خاصة أنني أجسد شخصية " سارة " زوجة " يحي " ماجد المصري فمنذ وقوفي أمام وأشعر أن هناك كيميا خاصة تجمعني به



