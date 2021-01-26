نسرين طافش: يوجد كيميا تجمعني بالنجم ماجد المصري

عبرت النجمة نسرين طافش عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري .
تابعت في تصريح لصدي البلد : سعيدة بالتعامل مع الفنان ماجد المصري خاصة أنني تربطني به صداقة قبل التصوير ، فهو فنان محترم وخلوق بالاضافة الي أنه مرح ودقيق وشغوف أثناء التصوير ، ويركز في كل التفاصيل .
أضافت : معظم مشاهدي تجمعني به خاصة أنني أجسد شخصية " سارة " زوجة " يحي " ماجد المصري فمنذ وقوفي أمام وأشعر أن هناك كيميا خاصة تجمعني به
المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش .