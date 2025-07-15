السعودية تجدد دعمها لسيادة سوريا.. وتدين الاعتداءات الإسرائيلية

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيدة بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت المملكة عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتدخل غير مقبول في الشأن السوري، إضافة إلى مخالفتها لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974.

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في دعم سوريا خلال هذه المرحلة الحساسة، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.