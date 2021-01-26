بايدن يفجر مفاجأة بشأن محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ

قالت شبكة "سي ان ان" الأمريكية: إن الرئيس جو بايدن، أعرب عن توقعه بعدم توافر أصوات كافية في مجلس الشيوخ الأمريكي، لإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب.





وذكرت الشبكة أن بايدن شكك في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.





وكشفت الشبكة الأمريكية أنها حصلت على هذه التصريحات من لقاء مقتضب مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.





وسلم مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب من مجلس النواب الأمريكي.





وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ستكون عادلة لكن ستسير بوتيرة سريعة نسبيا.





وقال "شومر"، في مؤتمر صحفي بنيويورك "ستكون محاكمة عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبيا"، وفقا لوكالة "رويترز".





وأوضح زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ مساءلة ترامب لا يجب أن تستغرق وقت أكثر من اللازم لأن "هناك الكثير غيرها لنفعله"





وأشار شومر إلى أن النواب الديمقراطيين سيسلمون مجلس الشيوخ مذكرة مساءلة ترامب، غدا الاثنين، وهي خطوة من شأنها أن تعجل بدء المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب.



