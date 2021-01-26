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أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:37 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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قسم الخارجي
تسلم مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب من مجلس النواب الأمريكي. 

وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ستكون عادلة لكن ستسير بوتيرة سريعة نسبيا.

وقال "شومر"، في مؤتمر صحفي بنيويورك "ستكون محاكمة عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبيا"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضح زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ مساءلة ترامب لا يجب أن تستغرق وقت أكثر من اللازم لأن "هناك الكثير غيرها لنفعله"

وأشار شومر إلى أن النواب الديمقراطيين سيسلمون مجلس الشيوخ مذكرة مساءلة ترامب، غدا الاثنين، وهي خطوة من شأنها أن تعجل بدء المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الشيوخ إمكانية محاكمة ترامب برلمانيا، بتهمة تحريض أنصاره على التمرد وارتكاب أعمال عنف خلال اقتحام مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الجاري.
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