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رياضة

أخبار الرياضة| باتشيكو يكشف سبب خسارة إفريقيا.. وكارتيرون يتحدث عن رحيله عن الزمالك.. وكواليس حوار الخطيب مع علي أبو جريشة بشأن دعم الإسماعيلي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:12 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من  صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


أكد باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك والتعاون السعودي الحالي، أنه لم يشاهد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" في وقتها ولكن تعمد رؤيته فيما بعد لمعرفة كيف تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك والتعاون الحالي تفاصيل رحيله عن القلعة البيضاء والانضمام للتعاون السعودي.

أكد جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، أنه كان يتمنى تأجيل نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا بعد تأكد إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا وقتها.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، يفكر في حيلة لاستفزاز جماهير الأهلي، خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين غدا الثلاثاء.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يبحث عن عرض خليجي للرحيل عن القلعة الحمراء، على سبيل الإعارة.

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن كواليس المكالمة الهاتفية التي جمعت بين علي أبو جريشة، الذي يعمل بشكل ودي في الإسماعيلي، مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه لم يتلقَ إخطارا من اتحاد الكرة بخصوص إحالته للجنة الانضباط؛ بسبب هجومه على التحكيم.

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