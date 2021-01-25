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رياضة

فرج عامر: لم أهاجم التحكيم.. وصرحت فقط بتعرض سموحة للظلم أمام بيراميدز

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:58 م
فرج عامر
فرج عامر
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محمد رشاد
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه لم يتلقَ إخطارا من اتحاد الكرة بخصوص إحالته للجنة الانضباط؛ بسبب هجومه على التحكيم.

وقال "عامر"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "لم أنتقد التحكيم، صرحت فقط بأن فريق سموحة تعرض لظلم كبير أمام بيراميدز، وتحدثت عن مصلحة الكرة المصرية".

وأضاف "تعرضنا لظلم واضح خلال مباراة بيراميدز، ولم يصلني إخطار رسمي من لجنة الانضباط".

اختار أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عشرين لاعبا للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون فى الخامسة من مساء الغد.

واللاعبون الذين تم اختيارهم:
"الهانى سليمان، عمر صلاح،رجب نبيل، محمود البدرى، محمد عبد المنعم، محمد الترهونى، أحمد جمال، أطهرالطاهر، على غزال، أحمد حمص، محمد ليلة، محمد كناريا، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحى، رفيق كابو، عبد الكبير الوادى، حسام حسن، ديريك نسينامبى، محمد طلعت".

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