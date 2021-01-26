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رياضة

رحيل رامي ربيعة عن الأهلي.. والواجهة خليجية.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:42 ص
رامي ربيعة
رامي ربيعة
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محمد رشاد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يبحث عن عرض خليجي للرحيل عن القلعة الحمراء، على سبيل الإعارة.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن رامي ربيعة ومحمود وحيد، خارج قائمة الأهلي المشاركة بكأس العالم للأندية.

وأوضح أن رامي ربيعة يبحث عن عرض خليجي بعد تقلص حظوظه في المشاركة بالأهلي، مضيفا أن اللاعب الدولي يرفض الخروج على سبيل الإعارة لأحد الأندية المصرية، ويأمل في الرحيل صوب احد الأندية الخليجية، وهو ما يمنع انتقاله للإسماعيلي خلال يناير الجاري.


وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن قائمة الفريق التي تواجه بيراميدز اليوم.


وجاءت القائمة لتضم كلا من:

حراسة المرمي : الشناوي ، علي لطفي ، شوبير ..

خط الدفاع : محمد هاني ، بيكهام ، ياسر إبراهيم ، أيمن اشرف ، بانون ، سعد ، معلول ..

خط الوسط : أفشة ، الشحات ، طاهر ،السولية ، ديانج ، حمدي فتحي ..

الهجوم : ، كهربا ، صلاح محسن ، محمد شريف ، مروان محسن ، بواليا..
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