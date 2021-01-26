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رياضة

باتريس كارتيرون: لم أشاهد نهائي أفريقيا.. والزمالك كان الأحق بالتتويج

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:42 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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حسام الحارتي
أكد باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك والتعاون السعودي الحالي ، أنه لم يشاهد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك" في وقتها ولكن تعمد رؤيته فيما بعد لمعرفة كيف تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز والتتويج باللقب .


وقال كارتيرون  في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، لم أشاهد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك وتابعتها مسجلة لكي أتمكن من معرفة كيف حقق المارد الأحمر الفوز  وكنت محبطا من هزيمة الزمالك لأنه كان الأقرب لتحقيق البطولة بعدما تمكن من تقديم مباراة رائعة وكورونا حرمت الزمالك من لاعبين مميزين  أكثر من الأهلي ".

وتابع:" طارق حامد من اللاعبين المميزين ويستطيع اللعب في أوروبا وهناك الكثير من اللاعبين ولكن لاعبي الزمالك يحبون اللعب في الأبيض ولا يرغبون الأندية الأوروبية ".

وعن حقيقة تلقيه عرضا من نادي بيراميدز قال باتريس كارتيرون :" لم أتلق أي اتصال رسمي من بيراميدز وإن كنت أراه قوة كبيرة بعد الأهلي والزمالك  ولم أفكر في العودة للدوري المصري في الوقت الحالي ".
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