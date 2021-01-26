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مرأة

من أسوان.. دينا بالعباءة السوداء في إطلالة تبرز جمالها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:52 ص
دينا الراقصة
دينا الراقصة
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نهى هجرس
شاركت الراقصة دينا، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة وجذابة.

وتألقت بها دينا، بعباءة سوداء تكشف جمالها، ومطعمة بمجموعة من الالوان الجذابة والمميزة، والفصوص اللافته التي تبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت دينا في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك الناعم.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع مجموعة من الأساور السوداء.
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