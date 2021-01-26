من أسوان.. دينا بالعباءة السوداء في إطلالة تبرز جمالها





وتألقت بها دينا ، بعباءة سوداء تكشف جمالها، ومطعمة بمجموعة من الالوان الجذابة والمميزة، والفصوص اللافته التي تبرز جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت دينا في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك الناعم.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع مجموعة من الأساور السوداء.